La Belgique avec la Croatie, les Pays-Bas et la Suède en pré-qualifications au mois d'août

La Belgique a hérité de la Croatie (FIBA 25), des Pays-Bas (FIBA 45) et de la Suède (FIBA 50) dans le groupe D des pré-qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris lors du tirage au sort effectué lundi à Manille aux Philippines. Les Belgian Lions joueront à Istanbul du 12 au 20 août pour tenter de décrocher un ticket pour les vraies qualifications en vue des JO 2024.

La Belgique, classée 30e au ranking mondial, devra pour ce faire remporter son tournoi et ensuite être le meilleur des huit pays engagés dans la capitale turque. Si les Belgian Lions passent la phase de groupe, ils croiseront avec le groupe C composé de la Turquie (FIBA 16, qui avait dominé les Belgian Lions en qualifications pour la Coupe du monde 2023), l'Ukraine (FIBA 28), la Bulgarie (FIBA 47) et l'Islande (FIBA 49).

Quarante pays, non qualifiés pour la Coupe du monde 2023, reçoivent pour la première fois une chance de tout de même disputer les JO l'année suivante. Mais le chemin vers Paris 2024 est très long.