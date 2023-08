La Belgique bat l'Argentine 84-85 en amical

Les Belges menaient 32-34 à la pause. Manu Lecomte a inscrit 27 points et délivré 8 passes. Thijs De Ridder a mis 19 points et pris 7 rebonds. Ismaël Bako a fini avec 8 points et 9 rebonds. En face, Facundo Campazzo a terminé avec 23 points et Juan Fernandez avec 17.

La Belgique rencontrera dimanche la République tchèque pour un second match de préparation. Le 11 août, les Lions prendront la direction d'Istanbul pour le tournoi de pré-qualification olympique. Ils débuteront le dimanche 13 contre la Croatie. Suivront les duels contre les Pays-Bas (14 août) et la Suède (16 août). Les deux premiers du groupe avanceront en demi-finales. Seul le vainqueur du tournoi décrochera sa place pour l'un des quatre tournois de qualification olympique, où un ticket pour Paris sera mis en jeu à chaque fois.