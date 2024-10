La Belgique battue par la Slovaquie pour son deuxième match de poule

Yasemin In a mis les Belges aux commandes après près de six minutes de jeu (5:54) mais la Slovaquie a égalisé à quatre minutes du repos via Simona Chomova (15:35). Les Slovaques ont pris le large en début de seconde période via Diana Mackova (21:57) et Nikola Rybanska (25:07) mais Marie Bougard a relancé le suspense de la foulée (25:49). Zuzana Tomcikova a finalement douché les espoirs belges (31:32).

Après leur victoire 6-0 contre la Lettonie mercredi, les joueuses de Niki De Cock occupent provisoirement la 3e place du groupe avec 3 points en attendant le match entre la Suède et la Lettonie à 19h00. La Belgique affrontera encore les Suédoises samedi à 17h00 pour son troisième et dernier match.