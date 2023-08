La Belgique battue par l'Espagne dans son dernier match de poules

Jada Lynch, la fille de Kim Clijsters et de Brian Lynch, ancien joueur de Bree et Anvers et ancien entraîneur de Limburg United et Charleroi, a terminé meilleure marqueuse côté belge avec 12 points (8 rebonds).

Les joueuses d'Arvid Diels, l'entraîneur de Kangoeroes Malines, avaient débuté leur tournoi par une victoire face à la Grèce (58-32), suivie d'une défaite contre la Slovénie (79-71) samedi.