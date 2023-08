La Belgique battue par l'Espagne en huitièmes de finale

Nastja Claessens a encore été la Belge la plus en vue avec 16 points (4/8 aux tirs et 8/8 aux l.f.), 8 assists, 6 rebonds, 3 interceptions et 1 contre en 35 minutes. Julia Franquin a marqué 21 points et pris 9 rebonds. Habibatou Bah a inscrit 14 points.

Les Belges, coachées par Philip Wolk, vont désormais disputer les matchs de classement pour les places de 9 à 16. La Finlande sera leur premier adversaire vendredi à 17h00 (belges).