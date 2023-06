La Belgique clôture sa préparation par un nouveau succès contre la Chine

Les Belges ont tenu à le faire avec la manière prenant d'entrée de vitesse les Chinoises comme jeudi à Courtrai (90-55). Emma Meesseman plantera 9 des 13 premiers points belges suivie par Julie Allemand et Julie Vanloo: 22-6 (7e) et 29-16 (10e).

Resimont (12), Delaere (10), Linskens (9), Lisowa (3) et Becky Massey (3 pts), Mununga (2 pts), Geldof (2), Billie Massey (0) et Ramette (0) ont complété le tableau.

Les Belges clôturent ainsi leur préparation par six victoires (deux contre la Grèce et la Chine, contre la Turquie et la Serbie) et deux défaites (contre l'Espagne et la Serbie) aux valeurs toutes relatives.

La Belgique s'envolera lundi pour Israël et jouera ses matches de poule à Tel Aviv dans le groupe B contre Israël le 15 juin, la République tchèque le 16 juin et l'Italie le 18 juin. La phase finale à partir des quarts de finale se joue à Ljubljana, capitale de la Slovénie.