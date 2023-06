La Belgique concède une défaite sans conséquence en Suède pour son dernier match de poules

Les Yellow Tigers se sont inclinées contre la Suède (3-1) pour leur dernière rencontre de la phase de poules de l'European Golden League féminine, à Lund. Déjà assurée de la 1re place du groupe A et du Final Four avant la rencontre, la Belgique a perdu 25-23, 26-28, 25-23, 25-15, en l'absence de son sélectionneur Gert Vande Broek, suspendu.

Avec 9 points, les Tigers terminent donc en tête du groupe A, devant la Suède (8 points) et la Bosnie-Herzégovine (1 point). Elles avaient remporté leur trois premières rencontres, battant la Bosnie 3-0 à deux reprises, et la Suède 3-1 à Beveren.

Les neuf équipes participantes à cette édition 2023 de l'European Golden League féminine ont été réparties dans trois groupes de trois. Les vainqueurs des trois groupes et le meilleur deuxième se qualifient pour le Final Four avec les demi-finales prévues le 24 juin et la finale le 25.