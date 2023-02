La Belgique éliminée par la Norvège en 8e de finale du parallèle par équipes mixtes de ski

Le quatuor belge, formé par Kim Vanreusel, Armand Marchant, Naya Van Puyvelde et Dries Van den Broecke, a été battu 4-0 par la Norvège (Thea Louise Stjernesund, Timon Haugan, Maria Therese Tviberg et Alexander Steen Olsen). Les Norvégiens sont les tenants du titre.

Dans l'épreuve par équipes, chaque nation aligne deux skieurs et deux skieuses dans des duels. Chaque rencontre se compose de quatre duels. En cas d'égalité, le meilleur temps masculin et le meilleur temps féminin sont cumulés et l'équipe la plus rapide passe.

En 2021, à Cortina d'Ampezzo, les Belges avaient aussi été éliminés d'emblée, battus 4-0 par l'Autriche.

En fin d'après-midi (17h30 et 18h15), Vanreusel chez les dames ainsi que Marchant et Sam Maes chez les messieurs disputeront les qualifications du parallèle individuel.