La Belgique surprise par la Pologne dans son 1er match de qualification à l'Euro 2025

Le réveil belge survenait en fin de troisième quart-temps. A 1:45, le score était de 37-49 pour la Pologne. Becky Massey, Julie Allemand et un trois points de Julie Vanloo permettaient alors aux Cats de revenir à 5 points (44-49) avant le dernier quart.

Les Polonaises prenaient les commandes dans le premier quart-temps (14-18) et creusaient l'écart dans le deuxième, comptant jusqu'à 17 points d'avance (18-35 et 19-36) avant de regagner les vestiaires avec un avantage de 12 points (24-36).

Les Belges revenaient à 2 points (51-53), mais un trois points de Weronika Gajda remettait aussitôt les Polonaises à distance. La Belgique ne parvenait plus à se rapprocher et concédait une défaite surprise.

Emma Meesseman a mis 16 points pour les Belges, Kyara Lynskens 15 et Antonia Delaere 12. Stephanie Mavunga a été la joueuse la plus prolifique de la Pologne avec 21 points.

La Belgique se déplacera en Azerbaïdjan dimanche à 11h00 heure belge. La Lituanie est la quatrième équipe du groupe C. Les huit vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour l'Euro 2025 qui sera coorganisé par la Grèce, l'Allemagne, la Tchéquie et l'Italie. Les Belgian Cats visent une cinquième qualification consécutive pour un Euro.