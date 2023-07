La Belgique termine 7e après sa victoire contre la Thaïlande

La Belgique a conclu les championnats du monde U21 de volleyball par une victoire contre la Thaïlande, ce qui lui a permis d'accrocher la 7e place à Manama, la capitale du Bahrein, dimanche. Les jeunes Red Dragons se sont imposés 3-0, en remportant les sets 27-25, 25-21 et 25-16.

Samedi, les Belges s'étaient inclinés dans leur premier match de classement pour les places 5 à 8 contre la Pologne. Avant cela, la compétition s'était déroulée en deux phases de groupe. Dans la première, les jeunes Red Dragons ont terminé 2e derrière l'Argentine qui les a battus 3-2, mais devant la Tchéquie et les États-Unis, vaincus 3-0 et 3-1. Dans la deuxième phase, trois défaites, contre le Brésil (3-1), l'Argentine (3-2) et l'Italie (3-2), ont conduit la Belgique à se disputer les places 5 à 8.

Lors du dernier mondial, en Italie et en Bulgarie en 2021, la Belgique avait terminé 5e, son meilleur résultat jusqu'alors. En 2011, les jeunes Red Dragons avaient terminé à la 9e place, et à la 6e place lors de leurs débuts en Inde, deux ans plus tôt.