La Belgique vice-championne d'Europe chez les garçons U18

Les joueurs de Benjamin Van Hoof avaient pris la mesure (3-2) face aux Allemands lors de leur 3e match de la poule A, mais ont cette fois été menés au score à deux reprises. Après le but d'ouverture sur PC de Lukas Kossel (16e), Charlie Langendries a ramené la Belgique à égalité sur stroke (22e). En deuxième mi-temps, Ben Asbach (41e) et Titus Wex (53e) ont redonné l'avance aux joueurs visités. Le 2e but belge de Larry Fauchey est tombé trop tard pour encore espérer égaliser (58e).

Les Belges s'étaient qualifiée pour la finale en éliminant les Pays-Bas aux shoot-outs (3-2), après un partage 2-2 à la fin de la demi-finale.