La cavalière de dressage Larissa Pauluis l'avait "promis" à son défunt mari, elle l'a fait

La cavalière brabançonne wallonne avait inscrit sur les paumes de ses gants "I promised you" à droite, et "I dit it" à gauche, en hommage à son mari décédé il y a deux ans. "Je te l'ai promis, je l'ai fait."

"Les conditions étaient difficiles et je ne peux pas lui en vouloir sur un dernier couac", a-t-elle commenté aux médias spécialisés, saluant la performance de sa monture, Flambeau. "Je suis très contente, les points sont bons, à plus de 72 %. Sans la petite faute, on aurait dépassé les 73 %. La chaleur a été compliquée et à l'entrée sur le stade, les chevaux se raidissent. Si je perds une foulée de connexion avec Flambeau, je perds toute l'épreuve. Mais il a été là. Je ne peux que saluer sa performance. Juste dans la dernière ligne droite il m'a dit 'désolé, mais je ne peux plus' parce qu'il faisait trop chaud."

Outre Flore de Winne et Larissa Pauluis, 4e chacune dans le groupe, Domien Michiels, en selle sur Intermezzo, sera le troisième cavalier à effectuer sa prestation mercredi (10h57).

Trois groupes sont au menu par jour. Les deux premiers de chaque groupe et les six meilleurs résultats (y compris ceux à égalité) se qualifient en individuel et qualifient leur pays.