La fédération risque de perdre son coach, Raoul Ehren, demandé par les Pays-Bas

"Nous avions prolongé pour deux ans avec lui. Nous voulions même un contrat pour 4 ans. Il a voulu deux", a détaillé encore Serge Pilet. "On ne peut pas faire plus. Nous sommes convaincus de ses qualités. L'avenir des Red Panthers est très prometteur. Les U21 sont 3es de la Coupe du monde. Nous n'avions pas de plan B bien sûr. Nous travaillons à une short-list, mais vraiment très courte au cas où...", a ajouté le CEO de la fédération belge qui n'exclut pas non plus de travailler en interim avec un jeune coach belge lors de la reprise prévue le 24 septembre.