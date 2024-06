La fédération russe de judo n'enverra pas d'athlètes à Paris

Le CIO avait seulement invité 4 des 17 judokas russes à participer aux JO sous bannière neutre. "Nous avons espéré jusqu'au bout que le bon sens et le souhait d'organiser des Jeux avec les Russes et les Bélarusses prendraient le dessus sur les questions politiques. Malheureusement, nos espoirs ne se sont pas réalisés. La fédération a décidé unanimement que l'équipe russe de judo n'acceptera pas ces conditions humiliantes et ne participera pas aux Jeux à Paris", a réagi la fédération dans un communiqué.

Le CIO a invité jusqu'à présent 47 athlètes russes et bélarusses à participer aux Jeux Olympiques mais sous bannière neutre. Quatre judokas avaient été conviés avec Valerii Endovitskii (+100 kg) et Makhmadbek Makhmadbekov (-73 kg) chez les messieurs et Elis Startseva (+78 kg) et Dali Liluashvili (-63 kg) chez les dames.