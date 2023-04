La Gantoise 5e de l'EHL dames après son succès 4-1 sur Pembroke Wanderers

Même si elles gardaient la possession de balle, les Gantoises se sont ensuite empêtrées dans la défense irlandaise et ont dû attendre le 4e et dernier quart-temps pour accentuer la marque via deux pc transformés par Ambre Ballenghien (50e et 60e). Peu avant ce dernier but, Pembroke Wanderers, éliminé en quart de finale des oeuvres des championnes d'Espagne de Sanse Complutense (4-0), avait sauvé l'honneur grâce à Rachel O'Brien (59e).

Les demi-finales de cette édition opposeront samedi, d'une part dans un duel 100 pc espagnol, Complutense à Club Campo de Madrid, et d'autre part dimanche les Néerlandaises de Den Bosch aux Allemandes de Dusseldorf.