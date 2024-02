La judoka ukrainienne Daria Bilodid vise l'or olympique pour "la jeunesse d'Ukraine"

"Quelque part, on s'est habitué à la guerre": la judoka ukrainienne Daria Bilodid, double championne du monde à 23 ans, explique à l'AFP vouloir obtenir l'or olympique à Paris "non seulement" pour elle mais aussi pour son "pays" et "la jeunesse d'Ukraine".

En 2023, Daria Bilodid n'avait pas pu briguer un troisième titre mondial à Doha. Pour protester contre la présence de judokas russes, l'Ukraine avait boycotté la compétition. Une injustice selon la jeune judoka.