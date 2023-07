La lanceuse de poids Nafy Thiam remporte la première médaille d'or belge

Nafy Thiam a remporté samedi l'or au Festival olympique de la jeunesse européenne à Maribor, en Slovénie, mardi. La lanceuse de poids a pulvérisé le record de Belgique des moins de 18 ans, à 17m44, et a offert à son pays sa première médaille d'or.

Thiam, 15 ans, avait déjà lancé au-delà des 16 mètres lors des qualifications. Elle a fait encore plus fort en finale: la presque homonyme et camarade de club de la double championne olympique d'heptathlon a lancé son poids à 17m44. Elle a ainsi pulvérisé le record de Belgique U18 de Myrthe Van Der Borght, vieux de quatre ans, qui s'élevait à 16m19. L'athlète entre également dans le top 30 européen de tous les temps en U18. Thiam a devancé la Grecque Maria Rafailidou (16m25) et la Finlandaise Ella Mantyla (16m22).

"J'espérais améliorer mon record personnel ici, et j'ai réussi", a déclaré la principale intéressée. "Je suis encore plus heureuse de ma médaille d'or. Je voulais m'amuser sur le dernier lancer. J'ai pu remercier l'équipe de Belgique, mon entraîneur et ma famille. Sur le podium, j'ai surtout ressenti la joie d'avoir rendu ma famille, mes amis, toute la Belgique fière! C'est vraiment un moment unique".