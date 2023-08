La légende de la NFL Tom Brady devient actionnaire du club anglais de Birmingham

"Here we go ! (Nous y voilà !). Je ne pourrais pas être plus excité de faire partie de la famille des Blues. C'est une ville et un club en pleine ascension et j'ai hâte de découvrir l'atmosphère de St. Andrew's (le stade où joue l'équipe, NDLR)", a écrit Tom Brady.

Birmingham a fini 17e de Championship la saison dernière, après avoir connu une nouvelle saison difficile et longtemps lutté pour son maintien.