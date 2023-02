La sélection belge est officielle, Kevin Borlée et Cynthia Bolingo renoncent au 400 m

Belgian Athletics, la fédération belge d'athlétisme, a officialisé mardi la sélection belge retenue en vue des championnats d'Europe d'athlétisme en salle qui se dérouleront à Istanbul du 2 au 5 mars. Elle comprend 21 athlètes (9 femmes et 12 hommes) engagés dans des épreuves individuelles, plus trois autres membres des Belgian Tornados, le relais masculin du 4x400 m. Kevin Borlée et Cynthia Bolingo, qui étaient qualifiés, ont renoncé au 400 m individuel.