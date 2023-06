La star du MMA Conor McGregor accusé d'agression sexuelle pendant un match de NBA

Une femme accuse McGregor de l'avoir "violemment" agressée dans les toilettes du Kaseya Center de Miami vendredi, pendant le match entre le Miami Heat et les Denver Nuggets, selon des lettres de l'avocat de la victime citées par les médias ESPN et TMZ Sports. Selon ces mêmes documents, l'Irlandais a "embrassé agressivement" la femme et a tenté de lui imposer plusieurs actes sexuels sous la contrainte.

Conor McGregor dément ces accusations, a indiqué à l'AFP son avocate, Barbara Llanes. "Les allégations sont faussses. M. McGregor ne se laissera pas intimider", a-t-elle affirmé.