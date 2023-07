La Suédoise Sarah Sjöström établit un nouveau record du monde du 50m nage libre

Sjöström a ainsi amélioré de 6/100e son propre record du monde, qu'elle avait établi en juillet 2017 à Budapest.

Un peu plus d'un quart d'heure plus tôt, la Suédoise s'était adjugé la médaille d'or sur le 50m papillon, son cinquième titre mondial de la discipline, devant la Chinoise Zhang Yufei et l'Américaine Gretchen Walsh.