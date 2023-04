Larissa Pauluis réussit le triplé au Mans

Victorieuse du premier Grand Prix sur First-Step Valentin jeudi et du second sur Flambeau vendredi, Pauluis a récidivé samedi, avec Valentin, dans le Grand Prix Special, remporté avec 70,106%. Elle a devancé la Française Camille Judet Cheret (Herelja Higgins) et la Britannique Anna Louise Ross (Habouche).

Dimanche, Pauluis disputera la reprise libre en musique sur Flambeau.