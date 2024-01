L'arrière gallois JPR Williams, vainqueur de 8 tournois des cinq nations, est décédé

Williams a la chance de faire partie d'un XV au Poireau au sommet de sa gloire. Il a été présent dans les huit Tournois remportés par les Gallois entre 1969 et 1979, dont trois Grands Chelems en 1971, 1976 et 1978.

Vif et doté de belles qualités athlétiques, il brise les conventions et intercepte les passes, joue au pied, souvent à contretemps, pour déstabiliser le jeu adverse. Avec lui, l'arrière, jusqu'alors plutôt statique, devient capable de marquer des essais.

Il a eu pour partenaires des joueurs devenus également légendaires: Gareth Edwards, Phil Bennett, Barry John et, à la fin de sa carrière, son homonyme J.J. Williams. Il est alors identifié par les journalistes sportifs par ses seules initiales "JPR".

Flamboyant sur le terrain, il l'est aussi par son physique. Immenses rouflaquettes arrivant à la commissure des lèvres, cheveux au vent, l'oeil alerte et malicieux, ce joueur qui n'a pas la carrure d'un déménageur (1,85 m, 75 kg) impose son élégance. Même ses chaussettes en tire-bouchon sont devenues une de ses plus fameuses marques de reconnaissance.