Laure Resimont a senti de la nervosité dans les rangs des Cats

"En début de match, nous étions nerveuses. Après cette mauvaise entame, on a dû courir derrière le score et ça nous a coûté le match", a analysé Laure Resimont après la défaite 83-69 des Belgian Cats contre l'Allemagne, lundi à Lille, lors de la première journée du groupe C du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques.

"On a vraiment mal débuté. Nous n'étions pas prêtes défensivement et nous n'avons pas trouvé les solutions offensives. Oui nous étions stressées mais les Allemandes aussi (elles découvraient les JO, ndlr) et elles ont bien mieux géré ça que nous", a dit celle qui a été élue joueuse de l'année en Top Division Women sous les couleurs de Malines.

L'ailière de 26 ans a malgré tout retenu la réaction des Cats lors de l'entame de seconde mi-temps. "On a démontré que nous étions capables de rivaliser mais on doit pouvoir faire ça durant 40 minutes. Quand on entame le 3e quart-temps avec ce 6-0, on sent le public s'enflammer. Ça procure un sentiment magnifique de sentir tout le monde derrière nous. Malheureusement, nous n'avons pas pu donner la victoire au public. C'est vraiment dommage."