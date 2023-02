L'Autrichien Marco Schwarz remporte le slalom géant de Palisades Tahoe, Sam Maes 14e

Schwarz a décroché son 5e succès en Coupe du monde et le premier en géant. Cinquième de la première manche à 40/100e d'Odermatt, il a signé le meilleur chrono de la seconde. Le Norvégien Rasmus Windinstad, troisième du tracé initial a conservé cette position au final à 36/100e de Schwarz.

Sam Maes, dossard 37, s'est classé 14e à 2.08. Il avait signé le 21e chrono de la première manche à 1.63 seconde de Marco Odermatt.

Marco Odermatt, conserve la première place aux classements tant de la Coupe du monde de la spécialité que de la Coupe du monde générale. Il devance en géant de 100 points (540 contre 440) le Norvégien Hendrik Kristoffersen, 4e samedi, et de 195 points le Slovène Zan Kranjec (345). Sam Maes est 29e (+6) avec 42 points. Il reste 300 points à remporter.

Au classement général, après 29 des 39 épreuves, le double champion du monde de descente et de géant creuse l'écart. Avec 1.466 points, Odermatt précède le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 386 points (1.080) et Kristoffersen de 637 points (829). Sam Maes gagne 15 places et occupe la 83e rang (55). Armand Marchant est 92e (46).