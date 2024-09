Le Brussels s'impose à Den Bosch, Anvers surpris à domicile par Den Helder

Den Helder mais surtout le Brussels ont frappé les trois coups de cette quatrième saison de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball, en s'imposant en déplacement respectivement à Anvers (62-75) et à Den Bosch (76-81) à l'occasion de la première journée d'une compétition à la formule renouvelée (les 19 équipes s'affrontant désormais en aller-retour). Avec ce premier succès, les deux clubs occupent bien sûr la première place du classement provisoire.

Face à Den Helder (et son coach belge Paul Vervaeck), Anvers, privé de son intérieur William Baker, blessé, a confirmé qu'il lui faudrait un peu de temps pour que la sauce prenne. Avec un nouveau coach et huit nouveaux joueurs, il est clair que les Giants manquent de vécu collectif. Bien partis sous la conduite de Kyle Foster (9 de ses 21 unités dans le premier quart) les Anversois ont pris jusqu'à 8 longueurs d'avance avant d'être rejoints et dépassés au repos (32-37). S'ils ont repris un instant l'avantage à l'issue du 3e acte (55-53), les Giants se sont alors écroulés d'une pièce dans un dernier quart à sens unique (9-22).

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Brussels a signé une première surprise en s'imposant à Den Bosch, l'une des grosses cylindrées néerlandaises. Menant 16-21 à l'issue du premier quart, les hommes du coach Serge Crevecoeur ne se sont jamais désunis même si les visités sont parvenus à reprendre l'avantage juste avant le repos (37-35). Nikola Djogo (21 points) et Tucker Richardson (17 points) ont été les principaux animateurs offensifs de cette rencontre