Le joueur d'échecs Magnus Carlsen sanctionné lors des championnats du monde... car il portait un jean: "Je n'avais pas réalisé"

Magnus Carlsen a été sanctionné lors des championnats du monde d'échecs rapides à New York pour non-respect du code vestimentaire après avoir refusé de changer son jean.

"Ensuite, j'ai eu un avertissement que je ne serais pas appareillé pour la prochaine ronde si je ne changeais pas mes vêtements après la troisième partie" des quatre prévues vendredi. "J'ai demandé si je pouvais changer que demain (samedi), car je n'avais juste pas réalisé (...) A partir de ce moment là c'est un peu devenu une question de principe", a expliqué Carlsen sur la chaîne Take Take Take, du nom de la plateforme d'échecs qu'il a créée.

"Je suis trop vieux désormais pour me prendre la tête", a continué le grand maître de 34 ans, confirmant qu'il serait absent pour la dernière journée samedi, ainsi que pour le championnat du monde de blitz organisé lundi et mardi au même endroit. "Personne ne veut reculer... je vais sans doute aller vers un lieu où le temps est un peu plus sympa qu'ici", a continué Carlsen.

Il a posté sur ses réseaux sociaux une photo de sa tenue du jour, un polo avec une veste et un jean bleu.