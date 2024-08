En Russie, une joueuse d'échecs tente d'empoisonner son adversaire avec du mercure : la scène a été filmée

Sur les images, on peut voir la joueuse Amina Abarakova s'approcher du plateau et y déposer un produit. Plus tard, la Russe avouera avoir brisé un thermomètre et répandu du mercure sur le plateau. Durant la partie, Umaiganat Osmanova, son adversaire, explique avoir ressenti "un manque d'air et un goût de fer dans la bouche". Rapidement, une ambulance est arrivée sur place pour prendre en charge la joueuse.

Après les faits, Amina Abarakova a temporairement été suspendue des compétitions de la Fédération russe des échecs. La ministre des Sports, Sazhida Sazhidova a déclaré que "Les motivations d'une concurrente aussi expérimentée qu'Amina Abakarova sont incompréhensibles".