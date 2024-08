Le junior Ryan Laenen 18e et un nouveau titre mondial pour le Danois Philipsen

Philipsen a mené la course du début à la fin et a terminé avec deux minutes d'avance sur son premier poursuivant. Le Danois est considéré comme l'un des meilleurs talents tant sur route qu'en mountainbike et est déjà sous contrat avec l'équipe Lidl-Trek (WorldTour) jusqu'à la fin 2028. Il défendra également son titre mondial sur route à Zurich, en Suisse, plus tard cette saison.

Le junior Ryan Laenen a terminé 18e à 5:20 de Philipsen. Sverre Van Lee a lui fini 21e à 5:39, tandis que le troisième belge sélectionné, Adrien Anciaux, n'a finalement pas pu prendre le départ. Il s'est fracturé la clavicule en début de semaine à cause d'une chute lors d'une reconnaissance du parcours du championnat du monde.