Le K4 juniors en finale A à Auronzo

Deuxièmes de leur série sur 500 m, où seule la première équipe accédait directement à la course aux médailles, Stanislas Bastiaens, Jules Van Nieuwenhove, Maarten Verschatse et Louis Vangeel ont ensuite remporté leur demi-finale pour rejoindre la finale A chez les juniors. Le quatuor belge, avec Bastiaens et Vangeel à bord, avait bouclé son précédent Mondial de la discipline à la 3e place en septembre 2022, à Szeged, en Hongrie.

L'autre K4 belge, chez les espoirs, de Kilian Meersmans, Jules Vangeel, Rafael Bastiaens et Raphael Akerele, a fini 7e de sa demi-finale (après une 4e place en séries) et disputera la finale B (places 10 à 18). Engagée en K1 sur 200m chez les juniors, Anastasia Okunkova fera de même, après une 7e place en séries et une 5e en demies, où les 3 premières se qualifiaient pour la course aux médailles.