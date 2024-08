Le recours introduit contre le permis environnemental à Neerpede a été rejeté

Le projet d'instaurer un étang de baignade au Parc de Neerpede fait couler beaucoup d'encre depuis que l'idée a germé dans la tête du gouvernement bruxellois. Ce dernier espère offrir aux habitants de la capitale le premier espace de baignade depuis la disparition des piscines en plein air et solariums dont le dernier, à Evere, a fermé dans les années 1970. Depuis lors, et à l'exception de la piscine temporaire FLOW, les Bruxellois et les Bruxelloises doivent se tourner vers la Flandre et la Wallonie pour piquer une tête en cas de grosses chaleurs. En 2021, la Région et Beliris annonçaient donc l'ouverture à la baignade de l'étang appelé "moyen" à Neerpede "d'ici 2024". C'était compter sans l'opposition de l'association de riverains "Sauvegardons Neerpede", qui craint que la tranquillité du site et sa biodiversité ne soient dégradées.

Le collectif a donc introduit un recours contre les permis délivrés. Les procédures administratives contre un permis environnemental doivent être épuisées avant de porter l'affaire devant le Conseil d'État. Elles se font en première instance devant le Collège de l'environnement et ensuite devant le gouvernement bruxellois. Un pourvoi en annulation concernant le permis d'urbanisme est, lui, encore en cours d'analyse par le Conseil d'État.