Le relais mixte australien s'impose avec un record du monde sur le 4x100m libre

Les nageurs australiens ont établi un nouveau record du monde et remporté la finale du relais mixte 4x100m nage libre, samedi aux championnats du monde de natation en grand bassin de Fukuoka au Japon. Ils ont devancé la concurrence en 3:18.83, améliorant le record du monde qui leur appartenait déjà depuis juin 2022, lorsque l'Australie avait nagé 3:19.38 à Budapest.

Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Shayna Jack et Mollie O'Callaghan composaient le relais qui a enlevé la médaille d'or. Près de deux secondes plus tard, les États-Unis ont pris la médaille d'argent, alors que la Grande-Bretagne a terminé 3e avec un nouveau record d'Europe en 3:21.68.

En 800m nage libre, l'Américaine Katie Ledecky a remporté son 6e titre de la discipline. Elle s'est imposée en 8:08.87 pour enlever son 16e sacre mondial en individuel, le 21e en comptant les relais. Ledecky a rapidement pris une large avance sur ses poursuivantes, la Chinoise Li Bingjie et l'Australienne Ariarne Titmus terminant 2e et 3e à plus de 4 secondes, chacune avec des records continentaux.