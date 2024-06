Le Suédois Perseus Karlström en or sur 20 km marche

Le Suédois Perseus Karlström, déjà vice-champion du monde et d'Europe de la spécialité, est devenu champion d'Europe du 20 km marche, lors des championnats d'Europe d'athlétisme samedi à Rome en Italie.

Dans la chaleur romaine - plus de 32 degrés au départ de la course à 18h00 - Karlström, 34 ans, s'est imposé en 1h19:13, devant l'Espagnol Paul McGrath, à 18 secondes (1h19:31.), et l'Italien Francesco Fortunato, à 41 secondes (1h19:54.). A peine sacré, le marcheur suédois a trouvé la force de faire quelques pompes dans l'aire d'arrivée.