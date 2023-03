Le Suisse Marco Odermatt domine le géant de Soldeu et fait mieux qu'Hermann Maier

Le Suisse Marco Odermatt, assuré de remporter le gros globe de cristal, a assommé le slalom géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin samedi à Soldeu en Andorre, qu'il a remporté avec plus de deux secondes d'avance sur ses premiers poursuivants.

Marco Odermatt a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen 2e à 2.11 et l'Autrichien Marco Schwarz 3e à 2.29 pour décrocher aussi le petit globe de la spécialité avec 840 poinrts pour 660 à Kristoffersen.

Marco Odermatt avait déjà survolé la première manche en 1:07.86 reléguant le Français Alexis Pinturault à 1.09 et le Norvégien Alexander Steen Olsen à 1.12.

Odermatt rejoint aussi avec treize victoires en une saison, les trois légendes du ski alpin masculin: le Suédois Ingemar Stenmark (1979), et les Autrichiens Hermann Maier (2001) et Marcel Hirscher (2018).

Côté féminin, seules deux skieuses ont passé cette barre des 2000 points: la Slovène Tina Maze, 2414 points en 2013, et l'Américaine Mikaela Shiffrin, 2204 en 2019 et au moins 2046 points en 2023 (il lui reste un slalom samedi et un slalom géant dimanche à Soldeu).