L'entraînement des rameurs belges dorénavant assuré par Jan Boone et les coachs personnels

À l'instar de la fédération de gymnastique quelques jours avant elles, les deux ailes de la fédération belge d'aviron, la Vlaamse Roieliga (VRL) et la Ligue francophone d'aviron (LFA), ont annoncé mardi se séparer de leur entraîneur fédéral, l'Allemand Axel Müller, et ce quelques mois seulement avant les derniers rendez-vous qualificatifs en vue d'une participation au JO de Paris 2024.

"C'est surtout la différence de vision sur la pratique de l'aviron de haut niveau entre le coach principal et les rameurs, ainsi que leurs coachs spécifiques, qui a provoqué la scission", a expliqué à l'Agence BELGA le Néerlandais Pim Raaben, coordinateur du haut niveau à la VRL. "Comme cela avait été le cas après le départ du Français Dominique Basset (le précédent entraîneur fédéral de 2013 à 2020, ndlr), la planification et les programmes d'entraînements des rameurs internationaux seront dorénavant assurés par le professeur Jan Boone de l'UZ Gent. Le but est également d'offrir plus d'autonomie aux coachs personnels des différents équipages. Là aussi nous voulons apporter un vent de fraîcheur. Dirk Crois continuera à s'occuper du skiffeur Tim Brys, mais ce sont à présent Piet Graus qui aura en charge le suivi des 3 poids légers et Jeroen Neus celui du deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche. Même si pour ces derniers nous devons encore fixer le rôle de leur coach Evelien Ameel."

Le coordinateur technique a également précisé que ce sont les 3 mêmes bateaux ayant manqué leur qualification olympique lors des derniers Mondiaux de Belgrade qui sont censés se représenter aux dernières épreuves qualificatives pour les JO, lors des régates qualificatives européennes, fin avril à Szeged, en Hongrie, et lors des finales mondiales de qualification, en mai à Lucerne, en Suisse. "Des adaptations restent possibles, mais à priori nous repartons avec ces 3 mêmes équipages."