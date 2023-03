Les athlètes du top soulignent l'importance de Be Gold: "Sans ça, nous ne serions pas là"

Armand Marchant (ski alpin), Nina Sterckx (haltérophilie) et Ambre Ballenghien (hockey) sont trois des 2.888 athlètes qui ont été soutenus par Be Gold au cours des années. Présents mardi lors de l'annonce de la prolongation du projet, ils ont insisté sur l'importance de ce soutien.

Nina Sterckx, 20 ans, a rejoint le projet à ses 14 ans. "La fédération d'haltérophilie est très petite et j'étais la seule jeune qui pouvait participer à des épreuves internationales. Il n'y avait pas d'argent pour cela", a-t-elle raconté. "J'étais reconnaissante envers la fédération pour les petites aides, mais j'avais besoin d'un soutien supplémentaire. C'est là que Be Gold est apparu. Ils m'ont soutenue financièrement, mais aussi dans l'accompagnement. J'ai pu faire appel à un kiné et à un psychologue du sport. Je suis sûre que sans Be Gold, je n'aurais jamais participé aux Jeux Olympiques. C'est arrivé dès 2021, alors que je m'étais fixé 2024 comme objectif."

Armand Marchant, 25 ans, a été soutenu par Be Gold entre 2014 et 2018. "Etre skieur professionnel en Belgique est très difficile", a confié le Thimistérien. "L'assistance de Be Gold m'a aidé, y compris lors de ma grave blessure au genou (début 2017, ndlr). Ils m'ont soutenu durant ma rééducation et sont restés derrière moi. Dans une telle période, c'est très important."

Ambre Ballenghien, 22 ans, a toujours été "très fière" de faire partie du projet Be Gold. "Je portais mon pull Be Gold autant que possible. En hockey, le soutien va des U14 aux U18. Il offre un encadrement professionnel et des stages internationaux. Nous recevions aussi de l'aide pour combiner le sport avec nos études. C'est à cette période que j'ai commencé à rêver de participer aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas arrivé pour Tokyo, mais je veux absolument en être à Paris."