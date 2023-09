Les Belgian Cats lanceront leur campagne qualificative contre la Pologne à Anvers

Ce sera la première apparition des Belgian Cats depuis qu'elles ont été sacrées championnes d'Europe en battant l'Espagne 64-58 en finale fin juin à Ljubljana en Slovénie.

Les Belgian Cats, 6e au classement mondial (2e européen), ont été versées dans la poule C des qualifications pour l'Euro 2025 avec la Pologne (FIBA 44), la Lituanie (FIBA 46) et l'Azerbaïdjan (non classé).