Les Belgian Lions corrigés par la Croatie pour leur premier match de groupe

Face à une équipe croate présente avec ses deux joueurs NBA Dario Saric et Ivica Zubac, les Belgian Lions, présents en Turquie avec de nombreux jeunes, ont connu un début de match difficile en comptant dix points de retard et seulement huit points marqués après le premier quart-temps (18-8). Les joueurs de Dario Gjergja n'ont pas été plus en réussite dans le deuxième quart-temps et ont compté 21 points de retard à la mi-temps (39-18).

Le calvaire des jeunes Lions s'est poursuivi en seconde période avec 38 points d'avance pour la Croatie à la fin du troisième quart-temps (69-31). Dans les dix dernières minutes, les joueurs belges ont limité la casse en remportant le dernier quart-temps (17-24) mais doivent s'incliner 86-55. Manu Lecomte a terminé meilleur marqueur côté belge avec 16 points et Thijs De Ridder a terminé en double-double avec 11 points et 11 rebonds.