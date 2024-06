Les Black Arrows reviennent sur la scène internationale

Il s'agit d'un retour sur la scène internationale. Il a été rendu possible grâce au succès de la campagne "Frands of the Black Arrows", lancée en novembre 2023, qui a permis de trouver ses soutiens notamment financiers.

L'équipe dont la vedette est la demi-centre anversoise Nele Antonissen, qui évolue à Mérignac, en D1 française, sera coachée par Clément Petit. Il sera assisté par Philippe Reinertz, l'actuel entraîneur du KTSV Eupen. Jo Delpire sere la team manager.

"Avec ce nouveau staff et un programme officiel, nous sommes sûrs de ne pas rater notre redémarrage", a ajouté Linde Panis, coordinatrice des Black Arrows. "Nous avons travaillé dur en tant qu'équipe et je tiens à remercier tous ceux qui ont continué à croire en nous et nous ont soutenus pour rendre cela possible."

Afin d'assurer la pérennité du projet, l'URBH a décidé de soutenir l'équipe des Young Black Arrows, les U19, qui disputeront aussi les championnats d'Europe la saison prochaine.