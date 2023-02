Les dames du Racing voient aussi leur Euro des clubs de hockey en salle annulé à Alanya

Après l'annulation vendredi de l'Euro messieurs des clubs champions (17-19 février) en raison du séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière, la fédération européenne de hockey (EHF) a décidé lundi d'annuler également les championnats d'Europe dames auxquels devait participer le Racing de Bruxelles, à Alanya, du 24 au 26 février, sur la côte méditerranéenne turque.

"En accord avec la fédération turque de hockey et le club hôte Gaziantep Doruk SK, l'EHF a pris la difficile décision d'annuler l'EuroHockey Indoor Club Cup dames", a communiqué lundi l'instance sportive, quatre jours après en avoir fait de même pour le tournoi masculin qui devait se dérouler une semaine plus tôt dans la même salle d'Alanya.

"Alors que l'impact terrible du tremblement de terre sur la famille du hockey en Turquie et sur le pays dans son ensemble se fait sentir, nous sommes à leurs côtés. Nous sommes en contact et nous apporterons notre aide dans la mesure du possible. Entre-temps, je demande instamment à la grande famille du hockey de faire ce qu'elle peut pour les aider", a déclaré la Néerlandaise Marijke Fleuren, présidente de l'EHF.