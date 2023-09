Les dernières foulées de Mo Farah à la Great North Run à Newcastle

Largement considéré comme le plus grand coureur de fond britannique de tous les temps, Farah, 40 ans, avait disputé son dernier marathon de Londres dimanche dernier. Farah s'y était alors classé 9e en 2h10:28.

"Ce fut un magnifique hommage (des spectateurs) pour la fin de ma carrière", a déclaré à la BBC l'auteur de deux doublés olympiques 5000 m et 10.000 m, en 2012 et 2016 et vainqueur à six reprises de la GNR entre 2014 et 2019. "Je voulais venir ici pour célébrer ça. Cela a été une fantastique carrière. Je voulais la terminer à Newcastle. Je voulais en profiter jusqu'au bout. La course, c'est tout ce que je connais. Cela m'a rendu heureux pendant tant d'années. La piste, c'est terminé. C'est la bonne décision et j'espère pouvoir passer du temps avec ma famille tout en restant actif dans le sport".