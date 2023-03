Les équipes Cambridge réussissent le doublé sur la Tamise

Tant chez les dames que chez les messieurs, Cambridge s'est imposée face à Oxford dans la célèbre course d'aviron mettant aux prises les deux universités anglaises, dimanche, sur la Tamise, à Londres.

Le huit masculin de Cambridge a résisté au retour des 'Dark Blues' pour reporter la 168e édition de la Boat Race, créée en 1829. Au terme des 6,8 kilomètres de la course entre les districts de Putney et Mortlake, les 'Light Blues' se sont imposés avec un peu plus d'une longueur d'avance sur les tenants du titre d'Oxford, décrochant leur quatrième victoire au cours des cinq dernières éditions. Cambridge mène désormais dans cette confrontation avec 86 succès contre 81 pour Oxford. En 1877, les deux équipes n'avaient pas été départagées.

Dans la 77e édition féminine, les dames de Cambridge ont à nouveau gagné, d'un peu plus de quatre longueurs d'avance. Elles se sont imposées pour la 6e fois consécutive, menant à présent 47 victoires à 30.