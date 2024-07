Les quatorze médailles olympiques belges en judo

Robert Van de Walle avait ouvert le palmarès en devenant champion olympique (-95 kg) à Moscou en 1980. Ulla Werbrouck (-72 kg) a décroché elle aussi l'or olympique à Atlanta en 1996.

Gella Vandecaveye (-61kg) a été la seule à se parer d'argent, à Atlanta en 1996.

Onze médailles de bronze ont complété cette moisson grâce à Robert Van De Walle (-95 kg) à Séoul en 1988, Heidi Rakels (-66 kg) à Barcelone en 1992, Marisabel Lomba (-56 kg) et Harry Van Barneveld (+95 kg) à Atlanta en 1996, Ann Simons (-48 kg) et Gella Vandecaveye (-63 kg) à Sydney en 2000, Ilse Heylen (-52 kg) à Athènes en 2004, Charline Van Snick (-48 kg) à Londres en 2012, Dirk Van Tichelt (-73 kg) à Rio de Janeiro en 2016, Matthias Casse (-81 kg) à Tokyo en 2021 et donc Gabriella Willems (-70 kg) mercredi à Paris en 2024.