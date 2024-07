Les Red Lions accrochés par l'Afrique du Sud à quelques jours des Jeux Olympiques

C'est sans Nicolas de Kerpel et Cédric Charlier, écartés par précaution, que les Belges ont entamé la rencontre devant quelque 2.500 personnes. On pensait les Red Lions mis sur de bons rails après la rapide ouverture du score d'Arno Van Dessel (1-0, 4e) mais les Sud-Africains, contrairement à leurs homologues féminines en début de soirée face aux Red Panthers (7-0), ont réagi dans la foulée via Nqobile Ntuli (1-1, 5e).

Presque inoffensifs devant le but adverse et plus permissifs derrière au cours des deuxième et troisième quart-temps, les Belges ont concédé quatre penalty-corners avant d'encaisser, de plein jeu, un but signé Nicholas Spooner (1-2, 44e).