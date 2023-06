Les Red Panthers s'inclinent 0-2 contre l'Australie à Anvers

Les Red Panthers comptent 17 points en 9 rencontres. Elles avaient remporté 4 matches en Grande-Bretagne entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, après avoir débuté leur campagne par 3 matchs nuls et une défaite. Elles sont actuellement à la 4e place du classement, derrière les Pays-Bas (22 points). L'Argentine et l'Australie (29 points), en tête, ont respectivement joué 14 et 15 matches.