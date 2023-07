Les Yellow Tigers lancent leur préparation pour l'Euro: "Retrouver notre forme du Mondial"

Après un premier rassemblement de 45 jours où les Yellow Tigers ont disputé l'European Golden League, battues par la Suède en demi-finale, les joueuses ont bénéficié de deux semaines de repos avant de se retrouver lundi dernier pour lancer la préparation de l'Euro et du tournoi de qualification olympique, prévu du 16 au 24 septembre au Japon. "Je sens un groupe qui veut aussi tourner la page et aller de l'avant. L'objectif est de retrouver au plus vite notre forme du Mondial de l'année dernière en remettant l'équipe en forme et en retrouvant le bon rythme de jeu", a déclaré Vansnick.

Pour ce faire, les Tigers partiront le mercredi 26 juillet en Bulgarie pour un stage de quatre jours avec trois matches contre les Bulgares. Elles partiront ensuite du 2 au 5 août en Tchéquie avec deux matches face aux Tchèques avant deux derniers matches de préparation contre la Slovaquie le 12 août à Beveren et le 13 août à Gand. Le premier match de l'Euro est prévu le 17 août contre la Hongrie.