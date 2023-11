Les Young Red Panthers battent la France 9-1 en amical

L'attaquant de la Gantoise Astrid Bonami a inscrit 4 buts. Noa Scheurs, également titulaire chez les championnes de Belgique, a planté 2 autres goals, comme Ophélie Vincent du Léopold. Alix Marien, du Dragons, avait quant à elle fait le 3-1 en fin de 1er quart-temps. L'équipe belge était privée de 4 joueuses du Racing et du Braxgata, disputant jeudi un match remis du 22 octobre, et de la jeune espoir de Louvain Perrine De Clercq, 17 ans (entorse).

Au Chili, les Young Red Panthers, 11e mondiales et vice-championnes d'Europe juniors en titre, sont versées dans le groupe C, avec l'Allemagne (FIH-3), championne d'Europe, l'Inde (FIH-6) et le Canada (FIH-18). Le deux premières équipe de la poule se hissent en quarts de finale, avant d'éventuelles demi-finales (8/12) et finales (10/12).