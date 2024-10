L'Espagnol Cantero et la Hongroise Horvath sacrés en espoirs, les Belges hors du top 20

Au terme de 1500 m de natation, des 40 km de vélo et des 10 km de course à pied, bouclés en 1h45:12, Cantero a devancé de 34 secondes le Grec Panagiotis Bitados et de 59 secondes le Hongrois Gergely Kiss. De Dobbelaere, sorti 35e de l'eau à 46 secondes, a intégré un 3e groupe de poursuivants à vélo, avant de se classer 24e après la course à pied, à 5:08 du vainqueur (1h50:20). Wout Ghielens est 51e (1h56:41).

Chez les dames, le titre mondial espoirs est revenu à la Hongroise Karolina Horvath, en 2h04:00, devant la Slovaque Zuzana Michalickova (1h57:17) et la Portugaise Maria Tomé (1h57:19). Côté belge, Nele Dequae s'est classée 40e (2h08:57).