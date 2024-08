Lize Broekx versée en finale B du K1 500 m après une 4e place sur sa demi-finale

Les 3e et 4e étaient versées en finale B, les 5e et 6e en finale C et les 7e et 8e étaient éliminées. La Néo-Zélandaise Aimee Fisher a signé le meilleur temps en 1:49.54 devant la Chinoise Wang Nan (1:50.96). L'Australienne Alyce Wood, 3e en 1:51.99, accompagne Lize Broekx (1:52.84) en finale B.

Broekx avait remporté son quart de finale, mercredi dernier, pour atteindre les demi-finales. Elle y avait alors rejoint Hermien Peters, qui disputera la 3e demi-finale de la journée. Celle-ci avait fini 2e de la son quart de finale.