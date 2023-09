L'Orée s'impose sur le fil face au Watducks en ouverture du championnat de hockey

De leur côté, La Gantoise et le Léopold n'ont pas été inquiétés, s'imposant 2-7 pour les champions en titre chez les promus du White Star et 5-1 pour les Ucclois face au Daring, malgré la suspension de quatre de leurs titulaires, dont Tom Boon.

En visite chez les Red Lions Vincent Vanasch, John-John Dohmen et Emmanuel Stockbroekx, les Canards waterlootois ont mené 1-2 à la mi-temps sur 2 PC transformés par Victor Charlet, mais ont ensuite permis aux Woluwéens d'empocher les 3 points, sur une égalisation de leur sleeper Tomas Domene sur PC et le but de la victoire inscrit à quelques secondes du terme par François Sior.